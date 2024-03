Edyta Lewandowska twierdzi, że sama zwolniła się z TVP. Stacja zaprzecza

- Rok 2023 to czas kryzysów. Ze świata napływały i wciąż napływają kolejne informacje o zagrożeniach. Wojna stoi u naszego progu. My Polacy jednak mogliśmy się czuć bezpieczni. Mieliśmy obrońców granic, którzy czuwali nad naszym spokojnym snem i mieliśmy poczucie pewności prawa. To wszystko zmieniło się 20 grudnia - oznajmiła w nagraniu internetowym