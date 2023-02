Edyta Górniak dostała intratną propozycję od TVP. Chodzi o Eurowizję

- Edyta przyjęła propozycję z TVP i będzie przewodniczącą jury. I to do niej będzie należał ostateczny głos w kwestii tego, która piosenka otrzyma najwięcej punktów od jurorów. To ona postawi kropkę nad "i" w głosowaniu ekspertów, podając najwyższą notę - zdradził informator z Woronicza.