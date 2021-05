Górniak zachwyciła na Eurowizji. Ale mało brakowało, by śpiewała inną piosenkę

Dokładnie 27 lat temu Polska zadebiutowała na Eurowizji. I to jak zadebiutowała! Do dziś jeszcze nikomu nie udało ani przebić Edyty Górniak, ani zawędrować tak wysoko, jak ona. Młodziutka wówczas wokalistka oczarowała międzynarodową publikę wykonaniem piosenki "To nie ja" i zdobyła drugie miejsce. Występ przeszedł do historii i wciąż pozostaje przykładem dla kolejnych artystów, jak wysoko została zawieszona poprzeczka.