Edward Miszczak skomentował wyniki Telekamer: "Dziękujemy widzom i internautom"

- Dziękujemy widzom i internautom, bo nagrody przyznawane ich głosami są najcenniejsze, najlepiej świadczą o sile oddziaływania naszych produkcji i to niezależnie od tego, kiedy, gdzie, na jakiej platformie i urządzeniu są przez nich oglądane - skomentował.

W ostatni czwartek dziennikarze TVP dociekali, jak to możliwe, że Telewizja Polska zdobyła tylko 3 Telekamery. Stacja wydała oświadczenie, do sprawy odniósł się prezes Kurski, temat rozrabiał też "Teleexpress". Ukoronowaniem okazało się głównie wydane "Wiadomości" i materiał "Widzowie wybierają pilotami – dziękujemy!". Zdaniem TVP sześć nagród dla konkurencji to "ustawka" i "rozpaczliwa walka dyrektora programowego TVN p. Miszczaka o przetrwanie". Nie przegapiono też okazji, aby wspomnieć o zwolnieniach na Wiertniczej.