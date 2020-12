Odrobina muzyki i ją poniosło. Ten klip nie przejdzie bez echa

- Jak co roku za pośrednictwem świątecznych filmów chcemy złożyć życzenia naszym widzom, wprowadzić ich w świąteczną atmosferę, ale także podziękować im za to, że byli z nami przez cały rok. To także rodzaj prezentu - mówi w rozmowie z portalem Wirtualne Media Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W tym roku dziennikarze TVP Info przygotowali dwie kolędy: "Mario, czy ty wiesz" i "Przybieżeli do Betlejem". W nagraniach wzięła udział długa lista dziennikarzy występujących na co dzień na antenie stacji. W klipach zobaczyć i usłyszeć można m.in: Michała Rachonia, Magdalenę Ogórek, Michała Adamczyka, Martę Kielczyk, Bartłomieja Graczaka, Małgorzatę Opczowską, Marzenę Kawę, Sławomira Siezieniewskiego, Ewę Bugałę, Karolinę Pajączkowską czy Aleksandrę Kostkę.