Smutny post Tomasza Lisa. Pożegnał pracownika TVP

O śmierci Macieja Krogulskiego poinformował portal TVP Info, materiał dotyczący pracownika TVP pojawił się też w głównym wydaniu "Wiadomości". 76-latek był absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi, przez wiele lat współtworzył "Panoramę", pracował też przy serwisie informacyjnym telewizyjnej Jedynki. To on zdawał relację z pielgrzymek Jana Pawła II, ale bywał też operatorem podczas wyjazdów do miejsc, gdzie odbywały się konflikty zbrojne. 14 lat temu przeżył wypadek helikoptera w Iraku. Trzy lata później zrezygnował z pracy w TVP.