Dziennikarze TVP czują się atakowani i poniżani przez Donalda Tuska

Podczas poniedziałkowego wystąpienia w Gdańsku Donald Tusk wezwał Jarosława Kaczyńskiego do debaty. We wtorek w trakcie spotkania z dziennikarzami w Senacie polityk uznał, że nie będzie komentował wypowiedzi Anity Czerwińskiej, rzeczniczki PiS, która oznajmiła, że do konfrontacji Tusk-Kaczyński nie dojdzie, bo "żeby debatować, to trzeba mieć z kim i o czym". Prośba o komentarz pojawiła się od dziennikarki jednej ze stacji.