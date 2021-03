Dziennikarze muszą przeprosić Durczoka. "To kuriozalny wyrok"

Środowisko filmowe mówi „stop” przemocy na uczelniach

Cytat wydrukowany we "Wprost" brzmiał: "Widzę, że nie masz majtek pod dżinsami. Jedziemy do mnie? (…) Oprzesz się, suko, o ścianę, a ja wejdę od tyłu" . Zdaniem Dzierżanowskiego mała różnica w cytatach i zeznaniach niczego nie zmienia, bo "przecież niestosowna sytuacja seksualna i tak zaszła".

Dziennikarz dał jasno do zrozumienia, że on i jego koledzy z "Wprost" nie dadzą za wygraną. Nie wykluczają zwrócenia się do Sądu Najwyższego, a nawet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Oprócz tego Durczok może odpowiedź za składanie fałszywego podpisu na dokumentach bankowych, o co oskarża go prokuratura z Katowic. Za takie pisemne podszywanie się pod byłą żonę, do czego Durczok się nie przyznaje, grozi mu od 5 do 25 lat więzienia.