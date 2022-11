Dziennikarz TVP ostro o mundialu w Katarze. "Zabili ducha mistrzostw na amen"

"Buraczano-bucowate podejście selekcjonera polskiej kadry do naturalnych pytań o jego zażyłość i kilkaset telefonów do szefa piłkarskiej mafii 'Fryzjera', który był ojcem i dyrygentem największego syfu polskiej piłki. Niestety nie lepszy styl, nie tylko w tej sprawie, prezentuje prezes PZPN, a na to wszystko, cały na biało wychodzi szef FIFA i mówi: 'przebijam', kreując się na dyskryminowanego, łysego rudzielca, męczennika za miliony i wystawiając Katarowi laurkę aż miło. I tylko prawdziwej piłki żal. Piłkarscy działacze okazali się skuteczni do bólu. Zabili ducha mistrzostw na amen" - twierdzi Tomasz Wolny.