Dziennikarz TVP znów ostro o aborcji. Nie wziął jednego pod uwagę

Tomasz Wolny to dziennikarz od 2010 r. związany z Telewizją Polską, a od 2015 r. można oglądać go w "Pytaniu na śniadanie". Wolny jest ojcem trójki dzieci, zdeklarowanym katolikiem, który często manifestuje swoje przywiązanie do Kościoła i jego nauk. Nie dziwi więc jego radykalne podejście do aborcji.