Tomasz Wolny o śmierci Urbana. "Odrażająca kreatura"

Tomasz Wolny jako zadeklarowany katolik, często manifestujący swoje przywiązanie do Kościoła, skwitował swój wpis słowami: "Nawet ‘Goebbels stanu wojennego’ ma szanse dostąpić cudu łaski Miłosierdzia. Oby.". Wolny nawiązał w ten sposób do sporu między Jerzym Urbanem a prof. Ryszardem Benderem, który w 1992 r. przyrównał szefa "Tygodnika NIE" do ministra propagandy i oświecenia publicznego w rządzie Adolfa Hitlera. Urban pozwał Bendera, ale kilkanaście lat później sąd stanął po stronie profesora.