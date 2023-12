Dziennikarka Radia Rzeszów oskarżyła szefową o mobbing. Zdradziła kulisy sprawy

O niepokojącej sytuacji w placówce w stolicy województwa podkarpackiego donosi serwis Wirtualne Media. W rozmowie z portalem Alina Pochwat-Cicha wyznała, że jej przełożona odsuwa ją od prowadzenia audycji, co ma bezpośredni wpływ na jej wypłatę. – Od liczby audycji zależą moje honoraria, ponieważ w radiu mamy pensję zasadniczą w wysokości najniższej krajowej i do tego honoraria za prowadzone audycje. Doszło do takiej sytuacji, że moje honoraria wynosiły 500–800 zł miesięcznie – zaznacza.