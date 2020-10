Dziennikarka ma koronawirusa. Pracownicy TV Republika na kwarantannie

- To osoby, które miały najbliższy kontakt z Iloną. Będą przebywały na kwarantannie co najmniej do końca tygodnia. Na szczęście nie stwierdzamy w redakcji kolejnych przypadków koronawirusa. Od początku pandemii stosujemy ścisły reżim sanitarny, pracujemy też hybrydowo. To nam pozwala minimalizować ryzyko zakażeń, także w takiej sytuacji jaka dotknęła nas obecnie - powiedziała Dorota Kania, szefowa stacji.