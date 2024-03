Dzień Żołnierzy Wyklętych u Rachonia. "Wałęsa brał pieniądze, donosił"

- Nie wątpię, że pamięć [o żołnierzach wyklętych] przetrwa, ale problemem jest to, że na ile ta pamięć będzie powszechna. (…) Wszyscy wiedzę, kim jest Lech Wałęsa, choć nie wszyscy przyjmują do wiadomości, że był właśnie kapusiem komunistycznej bezpieki, że był "Bolkiem", który brał pieniądze za to, żeby donosić na ludzi, którzy z komuną walczyli. A jednocześnie nie wiedzą, kim był wielki bohater rotmistrz Pilecki – osądzał Rachoń na antenie.