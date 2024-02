Nowa, młoda gwiazda PiS. Widzowie TV Republika są z nią zachwyceni

"Jedna z naszych gdańskich młodych działaczek Maja Drzewiecka, wzięła aktywny udział we wczorajszym Proteście Wolnych Polaków pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie" - czytamy we wpisie, który wojewódzki oddział PiS w Gdańsku opublikował na Facebooku w niedzielę. "Maja miała możliwość przemówienia do tłumnie zebranych polskich patriotów i odniesienia się do obecnej sytuacji bezprawia rządów Tuska" - dodano.