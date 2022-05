"Dzień za dniem": serial, który zmienił polską telewizję. Co słychać u aktorów?

Choć brzmi to niesamowicie, Corky Thatcher był pierwszym bohaterem amerykańskiego serialu, który mimo zdiagnozowanego zespołu Downa, chodził do publicznej szkoły średniej. Było to niespotykane, ponieważ do tej pory osoby dotknięte tą chorobą przeważnie uczęszczały do specjalnych placówek edukacyjnych. Mimo to bohater mógł liczyć na pomoc i wsparcie zarówno rodziny jak i przyjaciół.