"Dzień dobry TVN" znika z ekranów. Zmiana dla widzów

"Dzień dobry TVN" od 2010 r. znika latem z ekranów. Wszystko po to, by ustąpić miejsca programowi "Dzień dobry wakacje". Nie inaczej będzie i tym razem. Jak podaje "Presserwis", "DDTVN" będzie funkcjonować wyłącznie do końca czerwca. Później kolejne wydania śniadaniówki, pod nieco zmodyfikowaną nazwą, będą nadawane w soboty i niedziele. Zmienią się również godziny emisji. Prowadzący obudzą widzów o 9:00, a nie tak jak do tej pory o 8:00.