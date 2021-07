TVN ugiął się pod lawiną krytyki? Zapowiedziano zmiany w programie

Śniadaniowy program TVN od 2010 roku zmienia się latem w "Dzień dobry wakacje" i pojawia się na antenie wyłącznie w weekendy. Choć fani zdążyli się już przyzwyczaić do wakacyjnej przerwy, coraz częściej przypominają, że konkurencja nie śpi, a TVN na własne życzenie traci widzów na rzecz "Pytania na śniadanie". Zespół TVP pracuje bowiem na okrągło. Prawdziwą burzę w sieci wywołał jednak fakt, że w tym roku program "Dzień dobry TVN" zniknął z ramówki jeszcze wcześniej niż zwykle. Zazwyczaj czekano do końca roku szkolnego, a tym razem ostatnie regularne wydanie programu ukazało się 18 czerwca. To przelało czarę goryczy.