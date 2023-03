"Dzień Dobry TVN". W studio zrobiło się niezręcznie. Prowadzący musiał interweniować

Tym razem z niemałej opresji musieli wybrnąć prezenterzy "Dzień Dobry TVN". Przy rozmowie o problemach skórnych, zaproszona dermatolożka, Julia Lanckorońska, czuła się niekomfortowo. Miała też problem ze zrozumieniem tego, co mówią do niej prowadzący. Ta sytuacja była nie do przyjęcia i Damian Michałowski postanowił interweniować.