"Dzień Dobry TVN": Stachursky skończył 55 lat. Prowadzący wstali i... nawet on się tego nie spodziewał

Stachursky śpiewa od lat 80., ale prawdziwą karierę zaczął robić w połowie lat 90. Ponad 20 lat temu jego utwory były podstawą wielu imprez, a i do tej pory chętnie się do nich wraca. Największym hitem, który udało się nagrać piosenkarzowi, jest "Typ niepokorny". Utwór znają nawet ci, którzy słuchają muzyki niemającej nic wspólnego z twórczością Stachursky'ego. Właśnie dlatego zdecydowali się zaśpiewać go dziennikarze pracujący w stacji TVN, a konkretnie w porannym programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". Wszystko po to, aby uczcić jubileusz wokalisty.