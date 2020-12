Sylwester 2020. TVP czy Polsat? Czym nas uraczą stacje TV w ostatnią noc roku?

Tegoroczny sylwester będzie, podobnie jak niemal cały 2020 r., wyjątkowy. Niestety, nie oznacza to nic dobrego. Hotele i stoki pozostają zamknięte, a w sylwestrową noc będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Ma on obowiązywać od 19 do 6 rano w Nowy Rok. Zarówno policja jak i sanepid zapowiada mandaty za złamanie tej zasady. Co nam więc zostaje? Oczywiście telewizja. Z uwagi na fakt, że wszyscy spędzamy sylwestra w domach, sprawdziliśmy, jakie atrakcje na czwartek 31 grudnia przygotowały polskie stacje TV.