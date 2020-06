"Dzień Dobry TVN": Prokop tłumaczy się z pożegnania z fanami

Całe zamieszanie, choć miało raczej liche podstawy, nabrało niebywałych rozmiarów. Marcin Prokop wziął sobie jednak do serca obawy fanów i postanowił wyjaśnić sprawę na antenie "Dzień Dobry TVN". Wraz z Dorotą Wellman pojawił się na wideokonferencji w roli gościa śniadaniowego show, a pod koniec rozmowy zwrócił się do fanów.

"Może niektórzy nie doczytali całej wiadomości, bo napisałem 'bój to jest nasz ostatni... przed wakacjami'. A więc jeżeli ktoś nie doczytał do końca, to mógł się poczuć zaskoczony. Wszystkie rozkołatane serca uspokajam w tej chwili, wszystko jest dobrze. Wujek Marcinek i cioteczka Dorota wrócą już niedługo, bo w "Dzień Dobry Wakacje", ale na razie sami sobie zrobimy krótkie wakacje, by zebrać siły, zregenerować się i ruszyć do kolejnego boju. Bardzo nas to wzruszyło, ten lęk o nasze bycie w 'Dzień Dobry TVN' jest miodem na moje serce" – tłumaczył Marcin Prokop.