Marcin Prokop żegna się z “Dzień dobry TVN”? Opublikował wzruszający wpis

Marcin Prokop to jeden z najbardziej znanych i lubianych prezenterów telewizyjnych. Widzowie kojarzą go głównie z "Dzień Dobry TVN". To w tym porannym show wraz zDorotą Wellman rozbawiają widzów. Robią to od blisko 13 lat. Prokop przestraszył jednak swoich fanów, umieszczając w sieci dość zaskakujący wpis.