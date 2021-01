Dziecko zrobiło im zdjęcie. Musiała się tłumaczyć

Posypały się więc komentarze pełne troski i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Ania w swojej relacji na Instagramie pokazała inne ujęcie z mężem. Choć mniej ostre, na nim widać już wyraźnie, że to nie był to gips, a modne wysokie kozaki. Lewy but po prostu zsunął się z jej szczupłej nogi. W sieci każdy szczegół ma znaczenie. Czasem tak łatwo wprowadzić kogoś w błąd. Na szczęście Anna Bardowska szybko ucięła plotki na temat swojego stanu zdrowia. Na zdjęciu w relacji napisała: "Dziękuję za troskę, ale nie mam nogi w gipsie".