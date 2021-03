Dyrektor Trójki rzucił papierami. Kolejne zmiany w stacji

To, co dzieje się w radiowej Trójce w ostatnich miesiącach, to scenariusz na nietypową telenowelę. Właśnie słuchacze doczekali się kolejnego odcinka, w którym to Michał Narkiewicz-Jodko przestaje być dyrektorem rozgłośni. Informację podało Polskie Radio, nie przedstawiając powodu odejścia Narkiewicz-Jodko. Zaznaczono, że dalej będzie szefem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Obowiązki dyrektora przejmuje tym samym Paweł Kwieciński, związany z rozgłośnią od 1992 r. - Wcześniej zajmował stanowiska m.in. redaktora, szefa "Sygnałów dnia" i zastępcy redaktora naczelnego Jedynki - przypominają "Wirtualne Media".