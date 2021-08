Tylko dwa nowe programy. Widzowie Polsatu będą zawiedzeni

Tylko dwa nowe seriale na antenie Polsatu

A co do zaprezentowania ma Polsat? Stacja nie zorganizowała żadnej konferencji prasowej, a jedynie wysłała krótką notkę do mediów. Nie zaprezentowano zbyt wielu nowości. Widzowie będą zawiedzeni, bo jesienna ramówka na tle innych wypadła dość ubogo.