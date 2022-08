Dużo seksu, ale mniej przemocy. Nie wszystkim to się spodoba

Miłośników "Gry o tron" zaniepokoiła zwłaszcza ostatnia wypowiedź jednego z głównych twórców "Rodu smoka", który zdradził, że "serial może odejść od przedstawiania przemocy". Miguel Sapochnik opisał przy tym jedną z "brutalnych scen", którą osobiście nakręcił: "Miałem sytuację, w której pięcioro dzieci w wieku od 9 do 12 lat musiało bić się bezsensownie. To był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny do sfilmowania moment".