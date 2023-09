"Drugie śniadanie Mellera" nie doczeka się kontynuacji. Dziennikarz wyjaśnia powód

- "Drugie śniadanie Mellera" na pewno nie wróci do czasu skończenia kolejnej książki, którą właśnie piszę, a z doświadczenia wiem, że trwa to długo, więc najpewniej do końca roku nie będzie nowych odcinków. Co później? Szczerze mówiąc patrząc na to, co się dookoła dzieje, na poziom debaty publicznej i atmosferę, mam coraz mniej ochoty, aby wrócić. Rozglądam się w tym wszystkim i na dzisiaj po prostu nie wiem, czy jest sens wracać - powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl.