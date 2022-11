Drugie i ostatnie śniadanie mistrzów. Marcin Meller pożegnał się z widzami TVN24

Zaproszeni do studia TVN24 goście wspólnie z Marcinem Mellerem wspominali nie tyle wydarzenia związane z programem, co ważne i często nieznane szerszej publiczności epizody ze swojego życia. Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.press, zaczęła jednak udział w programie od dość kłopotliwego dla dziennikarza pytania. Zapytała prowadzącego, od kiedy zaczął zapraszać do "Drugiego śniadania mistrzów" kobiety.