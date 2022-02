Dramat w "Farmie". Gdy uczestniczka opuszczała program, polały się łzy

Obecnie Kinga trafiła do drużyny Izy. Gdy okazało się, że nie radzi sobie z przygotowywaniem kiełbasy i krojeniem warzyw, została… szpiegiem farmerki tygodnia. Pod pozorem niewinnych rozmów z kolegami ma zbierać informacje i donosić Izie o postępach i błędach przeciwnej drużyny. To niespodziewany zwrot akcji, bo do tej pory obie uczestniczki nie kryły, że nie pałają do siebie sympatią. Do tego spiskowały przeciwko sobie.