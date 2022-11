Dramat Michaliny w "Top Model". Nie gryzła się w język

Efekt był taki, że to właśnie Michalina miała opuścić program, ale wtedy po raz pierwszy pomocną dłoń wyciągnęła do niej Joanna Krupa. Każdy juror ma bowiem prawo do jednorazowego przywrócenia ulubionego uczestnika. Dzięki temu Michalina pójdzie w jednym pokazie na Fashion Week i będzie mogła nadal walczyć o miejsce w "Top Model".