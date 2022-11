Nie mógł się jej nachwalić. Kuba Wojewódzki bez skrepowania opowiadał o swojej dziewczynie

- Poznaje dziewczyny w różnym wieku, do pewnego wieku w różnym wieku - poprawił się dziennikarz - i jak patrzę na samodzielność finansową swojej partnerki, jej koleżanek, to jest to klasa średnia. Naprawę młoda, zdrowa klasa średnia, która nie boi się być szczęśliwą, nawet zuchwałą, zachłanną - mówił Wojewódzki, nie kryjąc przy tym podziwu dla młodego pokolenia, które odważnie i bez kompleksów sięga po swoje.