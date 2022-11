Kuba Wojewódzki zapytał Przetakiewicz o śmierć Kulczyka. Nie miała złudzeń, co było przyczyną

- Słyszę to ciągle. Może to jest tak, że tęsknimy za osobowościami, których jest coraz mniej? Za ludźmi, którzy bardzo dużo dobrego wnieśli do życia kulturalnego, biznesowego [...] - zastanawiała się Joanna Przetakiewicz. - Wszystkim się wydawało, że skoro Jan jest tak bogaty, że w zasadzie mógł sobie kupić każdy szpital w Stanach Zjednoczonych, to czemu zmarł tak nieprzewidywalną, dziwną i niepotrzebną śmiercią, że może to było sfingowane? - starała się tłumaczyć spiskowe teorie na temat śmierci Kulczyka Przetakiewcz.