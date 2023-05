"Dr Pryszczylla". Ludzie oglądają przed snem jej wideo, nam opowiada, co w nich jest

Tak, jest ich sporo. Nieraz pojawiam się w regionalnych stacjach telewizyjnych, by przed nimi przestrzegać. Na pewno nie należy wierzyć w to, co się widzi na tych filmikach. Jak na tych wideo, gdy wszystkie czarne pory znikają po wtarciu kremu albo przebarwienia na skórze znikają na naszych oczach. To zwykłe sztuczki. To, co na pewno jest bardzo groźne, to nowy trend z tatuowaniem sobie kupioną w internecie igłą z atramentem twarzy. To niebezpieczne, bo można być uczulonym, a efekt zostaje na zawsze. W dodatku wygląda bardzo sztucznie.