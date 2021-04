"Moje koszmarne stopy": wstydliwy problem potrafi zatruć życie

Dr Bradley Schaeffer, "Moje koszmarne stopy": Zaczęło się od social mediów, bo chciałem promować swoją profesję. To tam mówię i piszę o mojej specjalizacji, ale także w ogóle o zdrowiu. Zgłosił się do mnie jeden z producentów programu i zapytał, czy nie chcę przenieść się także na taką platformę. Początkowo nie byłem pewien, na jaką publiczność mógłbym liczyć, bo to jednak nie jest najmodniejsza dziedzina, ale szybko się okazało, że to może stać się hitem.