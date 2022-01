"Kilogramy do szczęścia". By zawalczyć o swoje życie, muszą przejść najcięższą drogę

To są osoby, które wielokrotnie w swoim życiu walczyły z kilogramami. I za każdym razem poniosły porażkę. Więc nawet w momencie, w którym do mnie przychodzą, nie wierzą, że im się uda. Stracili już całą nadzieję. Dlatego daję im cel: schudnij 10, 20 kilogramów. Potem stają na wadze w gabinecie i myślą "zrobiłem to, potrafię, to jest moje zwycięstwo". Gdy pacjent ponosił same porażki, nic nigdy mu się nie udało, po operacji nie będzie miał motywacji do zmian. Dlatego chcę im dać to mentalne zwycięstwo, by wiedzieli, że potrafią.