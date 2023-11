Doszła do pytania za 500 tys. zł. Miała wskazać, czym jest tajemnicze określenie

W tym przypadku mieszkanka Krakowa również ryzykowała, nie znając odpowiedzi. Jednak trafiła w dziesiątkę, zaznaczając D. Przyszła kolej na pytanie za 250 tys. zł. Mariaż to małżeństwo, a mariasz to? Tu pani Marta bez wahania zaznaczyła odpowiedź C - król pik i dama pik, tym samym przechodząc do 11 pytania.