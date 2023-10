"Milionerzy". Co to jest stripowanie? Zawodnik złapał się za głowę

- Co to jest stripowanie? - zastanawiał się na głos Sebastian, który rozbawił Huberta, naśladując dźwięki pary wypuszczanej przez żelazko. Po dłuższym zastanowieniu zawodnik postanowił strzelić i wybrał odpowiedź c) suszenie. Niestety Urbański nie mógł mu wręczyć biletu do wielkiego finału, które otrzymuje każdy zawodnik po zdobyciu 40 tys. zł. Właściwą odpowiedzią było a) pranie.