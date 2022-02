Doskonałe oceny. Nowy serial Netfliksa rzucił na kolana

Recenzenci zwracają uwagę, że twórcom "Walhalli" udało się wyeliminować niedostatki poprzedniej produkcji o wojownikach z północy. Serial Netfliksa zaplanowany został na trzy sezony, dzięki czemu scenarzyści nie musieli uciekać się do "grania na czas" i rozciągania scen, nic nie wnoszącymi do fabuły, dialogami. To była podstawowa wada ostatnich sezonów produkcji stacji History.