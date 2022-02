Nowy hit Netfliksa. Była jak Robin Hood. Oszukiwała tylko bogatych

Limitowany serial "Kim jest Anna?" oparty został na faktach. Źródłem inspiracji dla jego twórców był artykuł w "New York Magazine", którego autorka podążała tropem tajemniczej dziewczyny robiącej furorę w środowisku nowojorskich elit. Jessica Pressler w materiale "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" opisała historię młodej kobiety, która podając się za dziedziczkę wielkiej, niemieckiej fortuny, zdobyła zaufanie najbogatszych ludzi w mieście. Artykuł dziennikarki spotkał się uznaniem nie tylko dlatego, że śledził losy oszustki. Pokazał także jak naiwna i łatwowierna może być nowojorska elita, która cały świat postrzega i ocenia przez pryzmat bogactwa.