Dorota Wellman wpiera środowiska LGBTQ+. "Różnorodność to wielka wartość"

"Moje środowisko, heterycy, to ludzie, którzy są oswojeni z tą sytuacją. Nikt się temu nie dziwi ani to nikomu nie przeszkadza. Są pary mieszane i są pary jednopłciowe. No i co? No i pstro!" - mówi z humorem Wellman, która podzieliła się w wywiadzie także trudną historią swojej przyjaciółki: matki, której córka jakiś czas temu dokonała coming outu. Dziennikarka nie ukrywała, że dla rodziców to często trudna wiadomość, która nigdy nie usprawiedliwia jednak odrzucenia swojego dziecka.