Dorota Szelągowska o Katarzynie Dowbor: "Zrobiło mi się bardzo przykro"

- Zrobiło mi się przykro. Ja pamiętam jeszcze Kasię, jak pracowała w TVP. To jest ikona telewizji, co tu będziemy mówić! Wygląda fenomenalnie nadal i bardzo rozbawiła mnie jej rolka, jak pojawiły się plotki, że rzekomo została zwolniona ze względu na swój wiek i słaby stan zdrowia. Dziwię się, że nie została gdzieś na przykład w Fundacji Polsat, ale Edward [Miszczak – przyp.red.] przyszedł do Polsatu robić swoją telewizję. Ja go bardzo lubię, cenię i to jest człowiek, który zna się na tym, co robi i on ma jakiś swój pomysł.