Chciała zdjęcie z byłym premierem. Cierpliwie czekała w kolejce

Pod koniec listopada sieć obiegły też zdjęcia z pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji, na których Chorosińska zajęła miejsce obok premiera, który w skupieniu wpatrywał się w ekran swojego telefonu. Gdy podniósł wzrok i zauważył obok siebie kobietę, szybko zwrócił się do rzecznika rządu Piotra Müllera, a po chwili aktorka przeniosła się do drugiego rzędu. Sytuacja wydawała się jasna: minister chciała nawiązać kontakt z Morawieckim i odważyła się na to, by koło niego usiąść. Ten jednak nie był zadowolony z takiego obrotu spraw.