Dominik z "Love Island" jest w nowym związku? "Pasujecie do siebie"

"Love Island. Wyspa miłości" to bez wątpienia jeden z hitów telewizji Polsat. Uczestnicy, którzy spędzają kilka tygodni w Hiszpanii muszą odnaleźć w swoim gronie miłości. Sytuacja w programie jest dynamiczna, bo pary często się zmieniają, bowiem jedni uczestnicy odpadają, a nowi przybywają na ich miejsce. To właśnie dzięki "Love Island" usłyszeliśmy o Julii Nowakowskiej i Dominiku Grocie .

Dowodem na to jest jego najnowszy post. Na zdjęciu widzimy Dominika oraz Alicję Błaszczyk, która również brała udział w drugiej edycji "Love Island". Byli uczestnicy programu Polsatu siedzą przytuleni na samochodzie. Choć nie da się stwierdzić, czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń, to jednak tego typu fotki na pewno sprawią, że pojawi się wokół nich sporo spekulacji.

Wystarczy zresztą spojrzeć na komentarze internautów, którzy żywo zareagowali na zaskakujące zdjęcie. "No powiem wam, że pasujecie do siebie", "Ładna dziewczyna, lepsza od Julii", "Oj piękna byłaby z was para. Ala cudowna dziewczyna", "Może i żart, ale pasujecie bardzo do siebie. Bardziej naturalna byłaby z was para", "Oj komuś pewnie będzie smutno" – napisali.