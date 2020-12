Dominic D'Angelica przemówił. Zabrał głos ws. afery i przestępstwa

Tuż przed finałem ostatniej edycji "Top Model" na jaw wyszły fakty o przestępstwie na tle seksualnym, jakiego miał się dopuścić Dominic D'angelica na niepełnoletniej dziewczynie. Producenci postanowi go w trybie natychmiastowym usunąć z programu. W sieci trwała zacięta dyskusja na jego temat - jedni go bronili, drudzy praktycznie dokonywali na nim linczu.

Model podziękował za wsparcie po kilku godzinach. Przyznał, że była rozprawa, ale nigdy nie została dokończona, a on sam nie został uznany za winnego. Mimo to w mediach krążyła informacja o prawomocnym wyroku.

Zmierzył się ponownie z wydarzeniami z przeszłości, które zaważyły na jego udziale w finale "Top Model". Takie doświadczenia nie należą do łatwych. - Powróciłem do 2011 roku i do czegoś, czego nie zrobiłem i to była dla mnie jedna z najtrudniejszych chwil w życiu. Chciałbym wszystkim bardzo podziękować. Wrócę niedługo, żeby powiedzieć więcej o moim stanowisku w całej sprawie. Teraz chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko u was dobrze - dodał.