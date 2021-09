"Dom z papieru" wraca i trzyma w napięciu. Ale jeszcze nie poznamy finału [RECENZJA]

Fani serialu otrzymali dostęp do pięciu premierowych odcinków, a na kolejnych pięć będą musieli poczekać do grudnia. To przemyślany i inteligentny ruch - ludzie wygłodniali zakończenia trzymającej w napięciu historii prawdopodobnie obejrzeliby cały sezon w kilka godzin, a tak ich zainteresowanie zostanie podtrzymane przez kolejne trzy miesiące. Miesiące pełne spekulacji, domysłów i teorii, jaki finał zafundowali bohaterom scenarzyści. W czasach streamingu i niemal fastfoodowej konsumpcji treści, to gra warta świeczki.