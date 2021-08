3. sezon "Ty". Hitowy serial Netflixa powraca

To już pewne! Premiera 3. sezonu "Ty" na plarformie Netflix już 15 października 2021 r. To tajemnicza opowieść o przystojnym i młodym mężczyźnie, który łatwo i szybko zakochuje się w kobietach, które poznaje. Z biegiem czasu zaczyna je coraz bardziej osaczać, aż staje się to prawie niemożliwe do wytrzymania.