"Dom łotrów". Czarne charaktery kilku reality-show pod jednym dachem. Przepis na skandal?

W każdym odcinku jedynie zwycięzca nie podlega eliminacji. Co odcinek zwycięzca jest bezpieczny od eliminacji, a najsłabszy z łotrów zostaje odesłany z kwitkiem. "Dom łotrów" to bitwa stulecia, w trakcie której zawierane są sojusze, co do których lepiej stosować zasadę ograniczonego zaufania, bo każdy ze złoczyńców knuje, jak dostać się na szczyt łańcucha pokarmowego.