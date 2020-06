"Wiza na miłość": hit z USA podbija polską telewizję

Szokujący, kontrowersyjny, zabawny a chwilami romantyczny program o szukaniu miłości na całym świecie budzi skrajne emocje. Dla jednych jest dowodem na to, że miłość nie zna granic. Dla innych to gorzka opowieść o nierówności społecznej.

Ed, niski mężczyzna w wieku 54 lat opowiada o tym, że jest samotny i szuka partnerki. Nie był z nikim od 29 lat, teraz nareszcie pokochał. Swoją "drugą połówkę" odnalazł na portalu randkowym, gdzie rejestrują się dziewczyny z odległych Filipin. Ta jedyna ma na imię Rose i jest o ponad 30 lat młodsza od Eda.

David ma 60 lat, na co dzień mieszka w Las Vegas, ale na swoim koncie ma kilkanaście podróży do Ukrainy. To w tym kraju mieszka 27-letnia Lana. Blondynka, którą David poznał na specjalnym portalu umożliwiającym rozmowy Amerykanów z Ukrainkami. Każda minuta wirtualnego spotkania kosztuje. Przez lata tej "znajomości" David wydał dziesiątki tysięcy dolarów na rozmowy, a także na prezenty dla Lany. Czterokrotnie był w jej kraju, by mogli się spotkać na żywo. Ani razu się nie zjawiła.

Ceasar pracuje na co dzień w salonie piękności, bierze podwójne zmiany, bo od lat regularnie część swojej pensji wysyła Marii z Ukrainy. To o 25 lat młodsza od niego dziewczyna, także ze specjalnego portalu. Nigdy się nie widzieli, dziewczyna nie zgadza się na spotkanie.

Ekwador, Brazylia, Kenia, Europa Wschodnia i Filipiny: to najczęstsze miejsca, w których starsi Amerykanie szukają kandydatek na żony. Dla młodych dziewczyn żyjących nieraz na skraju ubóstwa Amerykanin, pierścionek zaręczynowy i wiza to często jedyny sposób na odmianę losu. Gdy na szali jest życie w bezpiecznym państwie, legendarnej kraina szczęścia i dobrobytu, różnica wieku i kultur schodzi na dalszy plan.

Ale to nie jest cały obraz. W "Wizie na miłość" śledzimy także historie Amerykanek, które zakochały się w obcokrajowcu.

Angela ma 54 lata, szóstkę wnucząt i wyruszyła w podróż do Nigerii, by poznać na żywo 32-letniego Michaela. Podobny scenariusz ma historia miłości Lisy i niemal dwukrotnie młodszego Usmana, także Nigeryjczyka. Starsze Amerykanki z "Wizy na miłość" znajdują miłość w Nigerii, Tunezji, Katarze i Indiach. Po podróży do kraju ukochanego zderzają się z rzeczywistością na miejscu: inną kulturą i religią. Często dziwiąc się, że muszą założyć hijab, że ich ukochany każe zakrywać im tatuaże, nie pozwala odzywać się przy znajomych bez pytania.

Jednak wiele odcinków "Wizy" to także wiele szczęśliwych par, a także dzieci, owoców tych międzykontynentalnych przygód. I choć rodziny uczestników czy widzowie często sceptycznie podchodzą do motywów zarówno Amerykanów jak i obcokrajowców, to nieraz zakochani udowadniają, że miłość jest szczera.

Jednak do happy endu droga jest długa i kręta. Prowadzi nieraz przez kilkanaście godzin rozmów na Skypie, lotów przez ocean, kilkaset tysięcy dolarów i tony dokumentów i podań o wizę. Tylko niekiedy okazuje się, że warto.

Oryginalny tytuł produkcji to "90 day fiance" i nawiązuje do okresu 90 dni, w których po przyjeździe do Stanów obcokrajowiec musi wziąć ślub z amerykańskim obywatelem, by móc zostać w USA.

Ogromna popularność formatu doprowadziła do powstania wielu spin-offów serii. W polskiej telewizji poza "Wizą na miłość" możemy oglądać "Wizę za miłość: pierwsze spotkanie" oraz "Wizę na miłość: kwarantanna" na kanale TLC. Show dostępne jest także na platformie player.pl.

