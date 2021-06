Doda zmaga się z "paranoją". Pokazała, co musiała zrobić przed snem

- Chciałam wam pokazać, jak wygląda moja sypialnia. Jest ciemno i cicho jak w d*pie. Nie, to nie są rolety, które były tutaj. To jest zaklejone okno. Zaklejone drzwi, zasklepiony lufcik [...] - to mówiąc Doda z telefonem w dłoni, pokazała fanom ekscentryczny wystrój tymczasowego lokum.